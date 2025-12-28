Apesar da polêmica, lojas da Havaianas têm alta nas vendas de Natal em Porto Alegre

Em alguns estabelecimentos, certas numerações se esgotaram, mas foram rapidamente repostas. Adilson / stock.adobe.com

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

A campanha publicitária da Havaianas, protagonizada pela atriz Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro pelo filme Ainda Estou Aqui, gerou críticas e apelos por boicote em setores do eleitorado brasileiro na última semana. Apesar da polêmica, ao menos três das cinco lojas da Havaianas em Porto Alegre registraram aumento nas vendas de Natal.

Na loja do Barra Shopping Sul, o desempenho foi classificado como “muito positivo”, segundo o gerente Stefan Levi, com vendas superiores às registradas no Natal do ano passado.

— A movimentação e a repercussão dos últimos dias acabaram alavancando ainda mais o fluxo — analisou.

No Shopping Total, a avaliação preliminar da equipe também apontou crescimento nas vendas em relação ao Natal de 2024. As numerações que haviam se esgotado já foram repostas.

Leia Mais A centenária Fruki bate R$ 1 bi em vendas e prepara nova expansão na fábrica

No Shopping Praia de Belas, na véspera de Natal, uma longa fila se formou em frente ao quiosque da marca. Alguns modelos, como os de numeração 36, já estavam esgotados. Situação semelhante foi registrada no quiosque do Bourbon Shopping Ipiranga, onde também havia fila e poucas opções de tamanhos disponíveis. As vendas desta última unidade foram consideradas elevadas.

Apesar do movimento observado no Shopping Praia de Belas, a equipe da unidade não respondeu aos questionamentos da coluna sobre os números de vendas. A loja do Shopping Iguatemi também não retornou até o fechamento desta coluna.

Procurada, a Alpargatas, dona da marca Havaianas, informou que os dados consolidados de vendas ainda não foram fechados.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: gigante das farmácias, esperança para usina em Rio Grande e um shopping a céu aberto

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)