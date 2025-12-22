Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócio em crise
Notícia

Aos 77 anos, grupo do RS pede recuperação judicial de R$ 340 milhões

Além da pandemia e de investimentos que não deram certo, a Tanac, de Montenegro, também sofreu com a inundação da sua fábrica na enchente

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS