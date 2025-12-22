Aos 77 anos, grupo do RS pede recuperação judicial de R$ 340 milhões

Fundado em 1948 em Montenegro, o Grupo Tanac pediu recuperação judicial com uma dívida de R$ 340,7 milhões. A empresa atua nestes 77 anos na cadeia de acácia negra, com produção de taninos para tratamento de água e aditivos para nutrição animal. Tem 24 mil hectares de floresta e emprega 540 trabalhadores, fornecendo madeira para indústrias, como a CMPC.
A crise financeira é atribuída ao fechamento temporário na pandemia e aos juros altos que encareceram o crédito, mas também a investimentos malsucedidos em operações de pellets (biomassa prensada) e cavacos (lascas) de madeira. Além destes, na enchente de 2024, fábrica da Tanac foi completamente inundada e acabou fechada por 55 dias, com danos severos de estrutura e perda de maquinário.
Após autorização da Justiça à reestruturação, a empresa precisará apresentar um plano de recuperação judicial aos credores, que deverão aprová-lo. Em nota, a empresa afirmou que a proposta contemplará "ajuste financeiro, otimização de recursos e fortalecimento da governança corporativa", ou seja, não detalhou o que pretende fazer.
Transferência
Em 2023, a Tanac chegou a transferir as unidades administrativas que tinha em Cristal, Piratini e Encruzilhada do Sul, que ficaram concentradas em Pelotas. As operações de Rio Grande também foram desativadas.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: futuro da Tumelero com novo dono, falências sobem e leilão de estádio de futebol
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)