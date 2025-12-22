Aos 77 anos, grupo do RS pede recuperação judicial de R$ 340 milhões

Fundado em 1948 em Montenegro, o Grupo Tanac pediu recuperação judicial com uma dívida de R$ 340,7 milhões. A empresa atua nestes 77 anos na cadeia de acácia negra, com produção de taninos para tratamento de água e aditivos para nutrição animal. Tem 24 mil hectares de floresta e emprega 540 trabalhadores, fornecendo madeira para indústrias, como a CMPC.

A crise financeira é atribuída ao fechamento temporário na pandemia e aos juros altos que encareceram o crédito, mas também a investimentos malsucedidos em operações de pellets (biomassa prensada) e cavacos (lascas) de madeira. Além destes, na enchente de 2024, fábrica da Tanac foi completamente inundada e acabou fechada por 55 dias, com danos severos de estrutura e perda de maquinário.

Após autorização da Justiça à reestruturação, a empresa precisará apresentar um plano de recuperação judicial aos credores, que deverão aprová-lo. Em nota, a empresa afirmou que a proposta contemplará "ajuste financeiro, otimização de recursos e fortalecimento da governança corporativa", ou seja, não detalhou o que pretende fazer.

