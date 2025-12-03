Aos 30 anos, rede amplia supermercado no Litoral com R$ 10 milhões

Para marcar seus 30 anos, a rede Super da Praia vai ampliar e revitalizar o supermercado de Terra de Areia, no Litoral. O investimento será de R$ 10 milhões.
A loja ganhará dois mil metros quadrados, que se somarão aos atuais 1,5 mil metros quadrados. Também será instalada uma cafeteria. O novo estacionamento para 50 carros será coberto.
O CEO Cesion Pereira conta que também serão abertos 20 empregos. Atualmente, o supermercado emprega 85 pessoas.
A obra começará em janeiro e vai até abril. A inauguração da loja novinha em folha está prevista para maio.
O Super da Praia tem quatro lojas, nas quais emprega 270 pessoas, número que sobe a 310 no verão. Recentemente, a coluna noticiou uma campanha interessante de recrutamento: Supermercado da praia lança campanha para contratar pessoas com mais de 50 anos
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)