Aos 30 anos, rede amplia supermercado no Litoral com R$ 10 milhões

Loja do Super da Praia será reformada com R$ 10 milhões. Super da Praia / Divulgação

Para marcar seus 30 anos, a rede Super da Praia vai ampliar e revitalizar o supermercado de Terra de Areia, no Litoral. O investimento será de R$ 10 milhões.

A loja ganhará dois mil metros quadrados, que se somarão aos atuais 1,5 mil metros quadrados. Também será instalada uma cafeteria. O novo estacionamento para 50 carros será coberto.

O CEO Cesion Pereira conta que também serão abertos 20 empregos. Atualmente, o supermercado emprega 85 pessoas.

A obra começará em janeiro e vai até abril. A inauguração da loja novinha em folha está prevista para maio.

O Super da Praia tem quatro lojas, nas quais emprega 270 pessoas, número que sobe a 310 no verão. Recentemente, a coluna noticiou uma campanha interessante de recrutamento: Supermercado da praia lança campanha para contratar pessoas com mais de 50 anos

Unidade de Terra de Areia terá um aumento de 20 pessoas no quadro de funcionários. Super da Praia / Divulgação

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: recuperação judicial de R$ 1 bilhão, dívida de 30 anos com funcionários e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)