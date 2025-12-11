Americanas reduz loja no Centro Histórico de Porto Alegre

A Americanas está diminuindo sua operação na Rua dos Andradas, no Centro Histórico de Porto Alegre. A coluna foi até o local e conversou com funcionários, que disseram que cerca de metade da atual área de vendas será desativada. Uma nova loja deve ser instalada no espaço.

Parte da fachada já foi pintada de vermelho, onde foi colocada uma placa com o logotipo atualizado da marca. Produtos estão sendo transferidos de um lado para o outro. No segundo andar, há um amplo espaço vazio, com caixas de papelão espalhadas no chão.

Em nota, a empresa diz que a loja passa por um processo de "modernização" e "otimização da área de vendas". Acrescenta que a reforma tornará "a jornada de compras mais fluida e facilitará a visualização dos produtos".

De acordo com o Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre (Sindec-POA), cerca de 65 funcionários trabalham no estabelecimento. Até foram contratados temporários para o período de final de ano, sem demissões por enquanto.

A operação tem 3,4 mil metros quadrados, e conta também com uma entrada pela Rua Andrade Neves. Inaugurada em 1962, a loja é marcada por um grande incêndio ocorrido em 1973, no qual morreram cinco trabalhadoras. Após a tragédia, um novo prédio foi construído, que permanece até hoje.

A Americanas segue em recuperação judicial desde 2023, quando se descobriu um rombo contábil. Passou por um forte enxugamento da operação, inclusive no Rio Grande do Sul. Ainda assim, segue como uma varejista de grande porte.

*Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br) e Guilherme Gonçalves (guilherme.goncalves@zerohora.com.br)

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)