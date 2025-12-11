Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Varejo
Notícia

Americanas reduz loja no Centro Histórico de Porto Alegre

Em nota, empresa fala em "otimização da área de vendas" e "modernização"

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS