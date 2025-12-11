Acesso facilitado a crédito aumenta endividamento das famílias, aponta Federasul

Fernando Marchet, vice-presidente e coordenador do núcleo de Economia da Federasul. Federasul / Divulgação

Amplo, mas caro e desestruturado. Foi assim que o vice-presidente e coordenador do núcleo de Economia da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul, Fernando Marchet, descreveu a situação atual do acesso a crédito no Brasil durante a coletiva de final de ano da entidade, realizada nesta quinta-feira (11).

O executivo ponderou que este cenário contribui para o crescimento da economia do país, mas alertou que, a longo prazo, provoca alta no endividamento e no comprometimento de renda das famílias.

— Todo mundo tem acesso a crédito, inclusive quem está negativado. Mas, estruturalmente, isso não garante uma continuidade para o Brasil funcionar bem ao longo do tempo. É dinheiro para consumo — avaliou.

Marchet também ressaltou que, muitas vezes, o juro dos empréstimos atinge patamares abusivos:

— Grande parte das famílias pagam juro muito alto. Não é o juro da Selic. Quem dera que fosse. É muito longe disso.

Os números

No Brasil, o comprometimento da renda do consumidor atingiu a máxima histórica em setembro, chegando a 28,8% segundo o Banco Central. Já no Rio Grande do Sul, dados da última Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic-RS), da Fecomércio-RS, apontam índice de 29,5%.

*Produção: Diogo Duarte

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: futuro da Tumelero com novo dono, falências sobem e leilão de estádio de futebol

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)