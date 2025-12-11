Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Tarifa Horária
Notícia

Aberta consulta pública sobre proposta que pode "modernizar" a conta de luz

Espaço ficará aberto de 10 de dezembro de 2025 a 9 de março de 2026

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS