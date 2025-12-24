A centenária Fruki bate R$ 1 bi em vendas e prepara nova expansão na fábrica

Fábrica da Fruki em Paverama, que vem sendo ampliada de forma acelerada. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Cumprida a meta que a centenária Fruki tinha se colocado para 2025: R$ 1 bilhão em vendas, alcançado nessa terça-feira (23). A CEO Aline Eggers chamou a coluna para contar e comemorar o marco atingido. O guaraná continua sendo o principal produto, seguido pela água mineral Água da Pedra, com e sem gás.

— Mas os produtos lançados nos últimos dois anos têm contribuído, chegando a 25% do faturamento. São eles: Água da Pedra saborizada; Fruki três litros e 200 ml; Fruki Berga e Frukaxi; o energético Elev e, mais recentemente, a Bellavista Pilsen, que tem sido um sucesso! — detalha — e vibra — a executiva.

A empresa tem sede em Lajeado e e vem ampliando sua fábrica mais nova, em Paverama, também no Vale do Taquari. A capacidade produtiva está em 820 milhões de litros por ano. Para garantir a logística, há 11 centros de distribuição espalhados pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina. A empresa já emprega 1,3 mil pessoas.

Em um evento recente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), no qual a Fruki esteve entre os premiados da noite, Aline Eggers destacou a força-tarefa para instalar às pressas uma linha de produção nova em Lajeado. Era para ser em Paverama, mas o plano mudou de última hora e, como toda boa marca de bebidas, é preciso aproveitar a alta temporada de vendas do verão. Ao contar à coluna, se rasgou em elogios à equipe.

E para 2026? A Fruki planeja uma nova linha de envase, com capacidade de 200 milhões de litros ao ano.

Aline é filha de Nelson Eggers, empresário que alavancou a Fruki. Com os irmãos, avança com o legado do pai.

