13º salário, Mercosul-UE, dólar, Ibovespa, agenda e pílulas da economia 19.12

Agenda

Dia de pagamento da segunda e última parcela do 13º salário dos trabalhadores brasileiros. O pagamento, que deve ser feito sempre até 20 de dezembro, foi antecipado neste ano, já que a data-limite cai em um sábado. Nesta, vêm os descontos obrigatórios, como INSS e Imposto de Renda. No Rio Grande do Sul, a expectativa é de que o benefício injete R$ 23 bilhões na economia, segundo estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Votação do Orçamento de 2026. A sessão ocorrerá no Plenário da Câmara dos Deputados, a partir das 12h.

Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga o índice de Confiança do Consumidor de dezembro.

Banco Central divulga os dados de transações correntes de novembro, com previsão de déficit de US$ 4,95 bilhões.

O ministro da Fazenda Fernando Haddad deixará o cargo em fevereiro.

Após uma onda recente de otimismo, a assinatura definitiva do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia foi novamente adiada. Havia a expectativa de que o tratado, negociado há mais de 25 anos, pudesse ser assinado durante a cúpula do Mercosul que ocorre neste sábado (20), em Foz do Iguaçu (PR), mas divergências internas no bloco europeu ainda travam a conclusão. Ainda há uma pequena chance de que ocorra neste final de semana, mas é mais provável de o desenrolar fique para janeiro.

Pílulas

Dólar subiu 0,01%, para R$ 5,52. Ibovespa subiu 0,38%, aos 157.923 pontos.

