Zaffari demolirá prédio para ampliar supermercado em Porto Alegre

Tapumes em um prédio ao lado do Zaffari do Bom Fim (na Rua Fernandes Vieira) chamaram a atenção da coluna, que verificou que consta no site da prefeitura uma licença para demolição do edifício. A liberação foi solicitada pela própria rede de supermercados.

Para o endereço, a prefeitura também analisa um "Projeto Arquitetônico de Edificação" da empresa. Pela página de licenciamento, o Estudo de Viabilidade Urbana (EVU) contempla matrículas para atividade de supermercado, comércio varejista e centro comercial.

O Grupo Zaffari ainda não respondeu sobre o que se trata o projeto, mas uma funcionária do supermercado afirmou que a área de vendas da loja será aumentada e talvez seja feito mais um andar de estacionamento.

A dentista Aline Fogaça tinha um consultório alugado no edifício que será demolido. Em dezembro de 2024, recebeu o pedido do proprietário para desocupar o imóvel com urgência. Com isso, a profissional acabou se mudando para a Rua Tomaz Flores.

