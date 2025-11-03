Vinícola do RS exporta à Argentina espumante de uva da Bahia

Vinícola com sede no Rio Grande do Sul, a Miolo Wine Group exportou espumante moscatel pela primeira vez à Argentina. O Punto Final Moscatel, aliás, é feito com uvas cultivadas no Vale do São Francisco, na Bahia. A remessa tem 50 mil garrafas, somando US$ 200 mil.

A bebida foi importada e será distribuída pela Bodega Renacer, que é da Miolo. A aposta é oferecer um bom custo-benefício, pois cada garrafa custará o equivalente a R$ 55. O espumante será vendido nas lojas das redes Umami e Redigram. Um lançamento chegou a ser feito na Embaixada do Brasil em Buenos Aires.

Exportações gerais à Argentina

De janeiro a setembro de 2025, as vinícolas do Brasil já exportaram US$ 1,65 milhão em espumantes. Para a Argentina, foram US$ 21,1 mil, considerando embarques de todas as marcas. Os dados foram enviados à coluna pelo presidente do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS), Luciano Rebellatto. Os números da Miolo devem entrar em outubro.

