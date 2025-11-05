Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Varejo
Vem aí troca na presidência da CDL Porto Alegre

Irio Piva passará o bastão na eleição marcada para este mês; veja a nominata da chapa única

