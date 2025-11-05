Vem aí troca na presidência da CDL Porto Alegre

Irio Piva (E), é o atual presidente da entidade. Carlos Klein (D), é o líder da chapa única. Montagem / GZH

Uma das principais entidades de varejo do Rio Grande do Sul, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA) terá mudanças no comando em 2026. Na presidência desde 2020 (sim, anos desafiadores de pandemia), Irio Piva, da Elevato, passará o bastão, mas ficará na diretoria, cuidando da parte de negócios da instituição.

A eleição será no dia 17 de novembro. Haverá chapada única, liderada pelo varejista Carlos Klein, da Via Condotti, que já participa há anos da diretoria da CDL Porto Alegre.

— Pensa em um cara orgulhoso, empolgado, motivado e desafiado… — disse Klein à coluna.

Chapa:

Presidente - Carlos Klein - Via Condotti

1º Vice-presidente - Otelmo Drebes - Lojas Lebes

2º VP - Nilva Belenzier - Belenzier Pneus

3º VP - Juarez Meneghetti - O Boticário

VP de Novos Negócios - Irio Piva - Elevato

VP Financeiro e Administrativo - Otávio Scheibe - Casa do Pão de Queijo

VP Marketing - Vinicius Zampieron - V4

VP Relações Institucionais - Carlos Frederico Scmaedecke - Confraria

VP de Micro e Pequenas empresas - Sérgio Galbinski - Muda Muda

VP de Inovação - Ricardo de Oliveira - Thony

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: fábrica de R$ 270 milhões, obra da montadora de aviões e R$ 80 milhões para ônibus híbrido

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)