Vem aí troca na presidência da CDL Porto Alegre

Uma das principais entidades de varejo do Rio Grande do Sul, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA) terá mudanças no comando em 2026. Na presidência desde 2020 (sim, anos desafiadores de pandemia), Irio Piva, da Elevato, passará o bastão, mas ficará na diretoria, cuidando da parte de negócios da instituição.
A eleição será no dia 17 de novembro. Haverá chapada única, liderada pelo varejista Carlos Klein, da Via Condotti, que já participa há anos da diretoria da CDL Porto Alegre.
— Pensa em um cara orgulhoso, empolgado, motivado e desafiado… — disse Klein à coluna.
Chapa:
- Presidente - Carlos Klein - Via Condotti
- 1º Vice-presidente - Otelmo Drebes - Lojas Lebes
- 2º VP - Nilva Belenzier - Belenzier Pneus
- 3º VP - Juarez Meneghetti - O Boticário
- VP de Novos Negócios - Irio Piva - Elevato
- VP Financeiro e Administrativo - Otávio Scheibe - Casa do Pão de Queijo
- VP Marketing - Vinicius Zampieron - V4
- VP Relações Institucionais - Carlos Frederico Scmaedecke - Confraria
- VP de Micro e Pequenas empresas - Sérgio Galbinski - Muda Muda
- VP de Inovação - Ricardo de Oliveira - Thony
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)