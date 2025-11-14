Varejista gaúcha de móveis e materiais de construção volta a fechar lojas no RS

A taQi atribuiu a decisão à mudança de hábito dos consumidores, que estão comprando mais pela internet. Lojas taQi / Divulgação

Rede gaúcha de varejo que vende de móveis a materiais de construção, a taQi voltou a fechar lojas no Rio Grande do Sul. A empresa não informa quantas são ou o número de funcionários, mas confirma o encerramento de unidades, após questionamento da coluna provocado pela informação enviada por leitores.

Em uma breve nota, a taQi atribuiu a decisão à mudança dos consumidores, "que cada vez mais optam por realizar suas compras pela internet". Por isso, informou que a estratégia será fortalecer venda online e "B2B", sigla de "business to business" que significa venda a outras empresas.

A rede passou por um enxugamento dos pontos de venda físicos em 2023 e 2024, quando foram fechadas 25 lojas. Na ocasião, apontou como motivos inadimplência e juro elevados. Ficou com 65 unidades. Não informa quantas tem agora.

A taQi é do Grupo Herval, grande e tradicional empresa gaúcha com sede em Dois Irmãos e atuação forte como indústria. A rede de lojas nasceu em 1959 como um dos primeiros negócios do grupo, que tem 25 marcas, incluindo a iPlace.

Funcionários

Presidente da Federação dos Empregados no Comércio do Rio Grande do Sul (Fecosul), Guiomar Vidor buscou informações com a coluna sobre os fechamentos. Disse que a entidade não foi informada e, por isso, solicitou mediação da Justiça do Trabalho sobre o destino dos funcionários.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)