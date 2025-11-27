Turismo pede que prefeitura de Gramado prorrogue suspensão de novos projetos de hotéis e restaurantes

Solicitação foi entregue nesta quinta-feira (27) pelo Sindtur Serra Gaúcha ao prefeito de Gramado, Nestor Tissot. Cleiton Thiele / Divulgação

O setor de turismo da Região das Hortênsias pediu que seja prorrogada a suspensão de protocolo de novos projetos na prefeitura para construção de restaurantes e hotéis em Gramado, na serra gaúcha. A "moratória" foi de 180 dias, com previsão de terminar no final de dezembro. A solicitação foi entregue nesta quinta-feira (27) pelo Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur Serra Gaúcha) ao prefeito Nestor Tissot.

Sindtur reunido com o prefeito de Gramado, Nestor Tissot. Sindtur Serra Gaúcha / Divulgação

O presidente da entidade, Claudio Souza, saiu da reunião confiante de que ocorrerá a prorrogação. Segundo ele, é preciso mais tempo para finalizar os estudos que verificam os seguintes pontos:

Conter temporariamente a expansão acelerada do setor hoteleiro, que vinha superando a capacidade de análise e de resposta da estrutura urbana;

Permitir a realização de estudos técnicos sobre mobilidade, impacto ambiental, infraestrutura e capacidade de carga turística;

Favorecer a revisão dos instrumentos de planejamento urbano, como o Plano Diretor e legislações complementares;

Equilibrar o ritmo de crescimento diante da abertura contínua de novas unidades habitacionais, muitas vezes descoladas da realidade operacional dos empreendimentos existentes;

Evitar distorções no mercado, protegendo a competitividade dos estabelecimentos já consolidados e os milhares de empregos diretos e indiretos gerados pelo setor.

— Precisamos de mais, no mínimo, 180 dias para concluir os levantamentos técnicos e amadurecer as diretrizes urbanísticas e turísticas. Não é para frear desenvolvimento, mas sim assegurar que ocorra de forma equilibrada e sustentável, preservando a qualidade de vida da comunidade e Gramado como referência nacional do turismo — detalha o presidente do Sindtur.

O documento enfatiza que o prazo extra é necessário para:

Consolidar análises sobre infraestrutura pública e capacidade de atendimento;

Aprofundar estudos de impacto viário e de uso do solo;

Permitir que o município avalie com segurança o real comportamento da demanda turística;

Garantir que a expansão do parque hoteleiro seja compatível com a infraestrutura instalada, evitando sobrecarga dos serviços e preservando a qualidade da experiência turística.

Lembrando que o prefeito Nestor Tissot chegou a cogitar à coluna a proibição em definitivo: "Talvez se proíba em definitivo", diz prefeito sobre suspensão de novos hotéis e restaurantes no centro de Gramado

A cidade já tem 216 hotéis, que somam 24,7 mil leitos. Estão em construção 13 projetos com 9,9 mil leitos e outros 33 estão em análise. O entendimento de quem apoia a decisão é de que não há estrutura nem cliente para tanto. Na gastronomia, são 318 restaurantes, com 26 mil cadeiras, enquanto tramitam 43 pedidos de alvarás.

No caso de hotéis, a suspensão vale para toda a cidade e a exceção são pequenas hospedagens de até 20 leitos, cujas propostas seguem sendo recebidas. Já para restaurantes, a restrição é para projetos com mais de 20 cadeiras para o centro da cidade. Segue autorizada a troca de CNPJ de restaurantes se ocorrer venda. Não parou obra em andamento nem tramitação do que já havia sido recebido pela prefeitura. Problemas no trânsito e de infraestrutura de saúde pública e saneamento, além da queda da taxa de ocupação (de 56% a 45% em quatro anos), são citados como argumento nos decretos.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: enxugamento da taQi, estúdios de R$ 150 milhões e Zara e Sephora de volta ao Barra

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)