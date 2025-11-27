Trilhos não podem ser levados do RS, diz secretário de Ferrovias: "Governo oficiou a concessionária"

Secretário Nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Cezar Ribeiro. Geraldo Magela / Agência Senado

Finalmente ganhando relevância nos debate logístico, a Malha Sul entrará nas concessões federais em 2026. A proposta de fatiamento, porém, gera apreensão, assim como os trilhos da ferrovia gaúcha serem levados pela concessionária Rumo a Santa Catarina, o que não poderia ser feito, disse o secretário Nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Cezar Ribeiro, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Como o governo federal vê esta retirada de trilhos?

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) oficiou a empresa para que este deslocamento de trilhos ocorra dentro do Rio Grande do Sul. A empresa pode estar cometendo um ato ilegal neste sentido, mas existe um documento formal do governo. A agência reguladora faz a gestão do contrato e o ministério implementa política públicas. É questão de fiscalização do contrato e de seguir as determinações da agência reguladora.

Como será a concessão?

Serão oito leilões ferroviários em 2026. É uma iniciativa relevante, com diretrizes para que os órgãos públicos organizem os contratos, e sinaliza ao setor privado que o poder público vai participar dos projetos ferroviários. E a Malha Sul entrou na política estratégica para recuperar essa estrutura que está subutilizada e precisa de recuperação. A ferrovia foi construída quando não se competia com o setor rodoviário. É antiga e precisa de renovação.

Qual o plano?

Estamos planejando em torno de R$ 12 bilhões de investimentos na Malha Sul. Vamos fazer road shows e ouvir o mercado. Os estudos serão concluídos em janeiro e abriremos audiência pública para ouvir a sociedade. A ideia é levar o projeto à B3 (bolsa de valores de São Paulo) no segundo semestre e trazer novos operadores. Destacamos a malha do Rio Grande do Sul pela importância do porto de Rio Grande. A conexão de Cruz Alta a Rio Grande também precisa passar por recuperação.

Há receio de que o fatiamento como está não traga interessados para a maior parte da ferrovia gaúcha. Como o governo atrairá as empresas?

O estudo concluído será entregue em janeiro e vai avaliar receitas, demanda da região por produtos e a operação para transportar a carga de maneira eficiente. O resultado nos fará mensurar quanto de recursos serão necessários para atrair o setor privado. Isso será encaminhado ao Tribunal de Contas da União (TCU) e depois ao mercado. Estamos com todo o cuidado para atrair o setor privado. Se soltássemos os 5 mil quilômetros como uma operação única, poderia afastar as empresas como ocorreu na década de 1990 com 7 mil quilômetros e muitos trilhos foram abandonados porque é uma operação complexa. Então, ao fatiar, tentamos entender as potencialidades de cada malha, da gaúcha, do Paraná e de Santa Catarina. E, durante a audiência pública, podemos juntar estes projetos. Estamos muito otimistas.

Qual a contrapartida do Estado?

A malha do Paraná é superavitária, com da movimentação de carga passando pelos portos de Paranaguá e de São Francisco do Sul. Com a política nacional que lançamos, vai ser possível transferir recursos das outorgas desse leilão para a Malha Sul. Pelo estudo prévio, estimamos participação do poder público entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões na malha gaúcha para equilibrar o fluxo de caixa do projeto. A região é rica, tem um porto estabelecido e é uma operação de 880 quilômetros de estrada de ferro. É uma operação fácil. Não tenho dúvida de que haverá competição entre operadores.

Este trecho é pouco para o tamanho do Rio Grande do Sul. É possível abrir para mais conexões?

Sim, com certeza, temos todos os instrumentos de políticas públicas. Mas é preciso estar compatível com a demanda e com a carga, pois novas linhas férreas aumentam o custo do projeto.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: enxugamento da taQi, estúdios de R$ 150 milhões e Zara e Sephora de volta ao Barra

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)