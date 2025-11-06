Trilhos de ferrovias gaúchas são levados por concessionária para SC

Empresa com a concessão das ferrovias, a Rumo Logística está retirando partes dos trilhos e de trens do Rio Grande do Sul. A coluna recebeu de leitores a informação, confirmada pelo presidente do Sindicato dos Ferroviários do Rio Grande do Sul (Sindifergs), João Calegari. Segundo ele, estas partes estão sendo enviadas a outros Estados, principalmente Santa Catarina.

— Temos receio de que a empresa também leve os cerca de 700 vagões que estão parados. É mais um abandono das nossas ferrovias — diz Calegari.

Por meio de nota, a Rumo diz que "a realocação de trilhos e outros materiais faz parte de um processo de remanejamento para pontos da malha sul que seguem em operação." Acrescenta estar seguindo as normas do setor, ainda que eventualmente exijam indenização, e que atua dentro das autorizações emitidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Sucateadas há décadas, as ferrovias gaúchas foram severamente afetadas pela enchente de 2024 e não houve conserto. Restou em funcionamento apenas o trecho de Cruz Alta. O contrato de concessão termina em 2027. A Rumo não manifesta interesse pela parte gaúcha da Malha Sul. O governo do Estado quer indenização da Rumo por investimentos não feitos e não quer a renovação da concessão, embora seja considerada pelo Ministério dos Transportes, ainda que, recentemente, o órgão tenha começado a cogitar fazer um novo leilão.

Fatiamento

O governo federal diz que a intenção é abrir em breve a audiência pública para receber contribuições da sociedade. Já a realização dos leilões é projetada para o final de 2026, antes do vencimento do contrato atual com a Rumo.

Os projetos estão sendo elaborados pela Infra S.A, empresa pública da União para planejamento do setor de transportes, inclusive com melhorias nos trechos destruídos pela enchente de 2024. Segundo o Ministério dos Transportes, as propostas em análise incluem a divisão da malha ferroviária em três novos corredores logísticos:

Corredor Paraná, conectando os portos de Paranaguá (PR) e São Francisco do Sul (SC)

Corredor ligando o Oeste e Norte do Rio Grande do Sul ao porto de Rio Grande (RS)

Corredor de integração entre São Paulo e Uruguaiana (RS)

Esta estratégia, porém, deixa apreensivo o presidente da Sindifergs, João Calegari, que teme que a Rumo saia e o leilão não traga interessados, se perdendo até o único trecho em funcionamento.

