Torre de R$ 90 milhões no Menino Deus terá terraço com vista do pôr do sol do Guaíba

No seu último lançamento de 2025 em Porto Alegre, a Cyrela Goldsztein anuncia o investimento de R$ 90 milhões na construção do Skyline Menino Deus, na Rua Comendador Rodolfo Gomes, nº 475. O objetivo é bater R$ 130 milhões em vendas. A obra começa em sete meses e a previsão de entrega é dezembro de 2028.

Serão 419 apartamentos em formato de estúdio, de 18 e 19 metros quadrados. Os preços irão de R$ 299 mil a R$ R$ 349 mil. A torre terá 16 andares.

— O diferencial é ter três faces com vista para o Guaíba e o rooftop (terraço/cobertura), com seus salões de festa, tem vista do pôr-do-sol — destacou o CEO da Cyrela Goldsztein, Rodrigo Putinato, ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha (ouça abaixo).

O projeto arquitetônico é da Baldasso Arquitetura, o paisagístico é de Daniel Dillenburg e o de interiores é de Cássia Kroeff.

CEO da Cyrela Goldsztein, Rodrigo Putinato. Cyrela Goldsztein / Divulgação

Outros projetos

Dos lançamentos recentes na Capital, a Cyrela tem dois 100% vendidos. Os outros dois estão 65% e 93% comercializados. Para 2026, tem um projeto gigante no radar, que é o do quarteirão do IPA, arrematado pela construtora em leilão. Aliás, em disputa recente, a Cyrela pegou a permissão de uso de um terreno na Rua Celeste Gobbato, 165. Putinato diz que terá apenas um estande de vendas no local, ligado a um terreno da empresa.

Ouça a entrevista ao programa Acerto de Contas:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: falência de ervateira, novo comando da CDL e farmácias versus supermercados

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)