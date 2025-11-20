Terceira maior rede do RS abrirá supermercado e atacarejo na Região Metropolitana

Terceira maior varejista de alimentos do Rio Grande do Sul, a UnidaSul abrirá mais duas lojas na região metropolitana de Porto Alegre . Uma será um supermercado Rissul em Canoas, na Avenida Farroupilha, esquina com Avenida Armando Fajardo, no bairro Igara. Já a outra será um atacarejo Macromix Atacado na Rua 20 de Setembro, esquina com Rua Dr. José Montaury, em Guaíba.

Os projetos estão em em aprovação nas prefeituras para abertura em 2027. Em breve, o grupo terá detalhes como número de vagas e investimento, mas as unidades entram no aporte de R$ 410 milhões noticiado ainda no início do ano pela coluna, quando foi recebida pelo presidente Augusto De Cesaro e sua diretoria na sede da empresa, em Esteio. A UnidaSul tem 47 lojas em 25 cidades. São 33 Rissul e 14 Macromix Atacado. Emprega 7,5 mil pessoas.