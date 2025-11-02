Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Mais um atraso
Tarifa social da água espera há seis meses liberação da Agergs; valor da conta cairia à metade

Agência reguladora também não autorizou ainda repasse no corte de preço do gás natural feito pela Petrobras há três meses

