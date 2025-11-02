Tarifa social da água espera há seis meses liberação da Agergs; valor da conta cairia à metade

Tarifa social da conta de água pode reduzir à metade o valor pago por famílias de baixa renda. Ulisses Castro / Agencia RBS

Além do gás natural, tem mais uma redução de preço que não chega ao consumidor porque está parada há seis meses na Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs): a tarifa social da conta de água. O programa pode reduzir à metade o valor pago por famílias de baixa renda, mas a Corsan Aegea ainda aguarda liberação do órgão regulador.

O benefício é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda de até meio salário mínimo por pessoa. A medida aumenta de 45 mil para 473 mil o número de famílias beneficiadas — o que representa 2 milhões de gaúchos. A ampliação da tarifa social da conta de água prevê desconto de até 15% para o consumo mensal de até 15 metros cúbicos. Por exemplo, uma família que consome 10 metros cúbicos de água por mês pagaria R$ 60,90 em vez dos atuais R$ 121,80.

A Corsan, aliás, já foi cobrada pela Defensoria Pública do Estado.

Gás espera há três meses

E como a coluna previu, a Petrobras fez uma nova redução no preço do gás natural, (de 1,7%, anunciada na sexta-feira), enquanto o consumidor gaúcho ainda nem teve o repasse do corte de 14% feito pela estatal em agosto. A distribuidora Sulgás diz aguardar ainda a decisão da Agergs e que a agência reguladora tem todas as informações disponíveis. Já a Agergs não informa o motivo do atraso nem dá previsão para definição.

A molécula de gás é um dos itens da equação de preço (pesa 50%) e a Petrobras não é a única fornecedora, diz a Sulgás. Isso significa que a diminuição não necessariamente chegaria aos 14%, mas alguma redução ocorreria. Antes da privatização da Sulgás, o repasse dos reajustes trimestrais da Petrobras ocorria muito mais rapidamente. A distribuidora foi vendida em 2021 ao Grupo Cosan.

A Sulgás vende gás para indústrias, comércios e residências. O formato mais conhecido, porém, é o gás natural veicular (GNV), tão usado por taxistas e motoristas de aplicativo, que perguntam sobre o reajuste quase que diariamente à coluna.

