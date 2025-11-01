Supermercados do RS voltam a criticar alimentos em farmácias, aceitando abdicar da venda de remédios

Um assunto polêmico está sendo rediscutido por um segmento do varejo do Rio Grande do Sul: a venda de alimentos em farmácias e de medicamentos em supermercados. O novo presidente da Associação Gaúcha de Supermecados (Agas), Lindonor Peruzzo Junior, procurou a coluna para contar que está levantando a bandeira de que cada um precisa ficar no seu quadrado. Ou seja, mantém a contrariedade do setor de que as farmácias vendam uma gama grande de produtos típicos do varejo de alimentos, mas também entende que os supermercados devem recuar na tentativa de comercializar medicamentos.

Nacionalmente, a proposta era permitir venda de remédios sem receita na prateleira. Com a resistência a esta proposta, o setor supermercadista nacional apresentou uma nova ideia, de que farmácias sejam instaladas dentro dos supermercados, podendo vender mais itens e com pagamento no caixa, o que até gerou aceitação do setor farmacêutico. Ambas seguem no Congresso. Já as farmácias estão vendendo os mais diversos alimentos, inclusive carne, exemplifica Peruzzo para justificar este novo posicionamento. À coluna, listou três motivos:

Há concorrência desleal nos horários de funcionamento. Em muitas cidades, supermercados têm que fechar no início da noite, enquanto farmácias atendem 24 horas.

A lei exige fiscalização mais rígida para alimentos à venda em supermercados do que nas farmácias.

Problemas de descarte no lixo, com risco de contaminação cruzada.

Projetos gaúchos

Na Assembleia Legislativa, o deputado Zucco (Republicanos) tem um projeto que proíbe venda de medicamentos em supermercados do Rio Grande do Sul, entendendo que a legislação estadual pode ser mais restritiva do que a federal. Questionado pela coluna, diz que pode também propor restrição de alimentos em farmácias, mas quer ouvir os dois setores. Decidiu, então, convocar uma reunião com as entidades empresariais.

