Supermercado que chegou em 1975 à praia abre 800 empregos para o verão

Loja do Asun em Tramandaí é uma das que estão com vagas de emprego abertas. Asun / Divulgação

Preparando-se para o veraneio, a rede de supermercados Asun abriu 800 empregos para as lojas do Litoral. São vagas temporárias e efetivas. A duração do contrato será combinada com o candidato.

Os salários giram em torno de R$ 2 mil, mais benefícios. Precisa-se de açougueiro, conferente, auxiliar de açougue, de depósito, de fiambreria, de hortifruti, de limpeza e conservação, de manutenção, de operações e padeiro.

O grupo também é dono do atacado Leve Mais. As lojas ficam em Imbé, Capão da Canoa, Osório, Mariluz, Torres, Noiva do Mar, Xangri-lá, Tramandaí, Nova Tramandaí, Cidreira, Balneário Pinhal, Magistério e Quintão. O candidato deve ir até uma delas com currículo e documento.

O Asun tem, atualmente, 40 lojas. Chegou em 1975 ao Litoral, onde tem uma tradição forte e chega a empregar 2 mil funcionários.

