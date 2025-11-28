Shopping tem empregos temporários com salário de até R$ 5 mil

Shopping no Vale do Sinos que pertence à Iguatemi, o I Fashion Outlet Novo Hamburgo está com 36 empregos temporários abertos para final de ano. O salário parte de R$ 1.950, o que é comum nestas vagas. Porém, há remuneração de R$ 5 mil, mas sem detalhamento de quais seriam as vagas com este valor.
As funções que precisam ser preenchidas: auxiliar de loja, vendedor, caixa, estoquista, consultor de vendas e promotor de cartão. Currículos devem ser enviados para recepcaoifonh@iguatemi.com.br.
O I Fashion fica na BR-116.
