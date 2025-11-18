Sete dicas para escolher qual franquia abrir sem cair em fria

Abrir uma franquia, para muitos, parece ser a forma mais fácil e certeira de abrir um negócio. Escolher a marca, porém, exige cuidados para não cair em frias, que ocorrem não tão raramente assim. Além disso, apesar da ajuda do franqueador, o franqueado tem custos extras. Para tirar dúvidas dos leitores, o podcast Nossa Economia, de GZH, conversou com o diretor da Federação de Associações Gaúchas do Varejo (FAGV) e franqueado do O Boticário, Juarez Meneghetti, que também atuou na extinta Fundação de Economia e Estatística (FEE).

1 - Ter interesse e afinidade com o segmento do negócio. Trabalhar no que se gosta ajuda a se aprofundar e estudar sobre o assunto, inclusive em viagens de lazer.

2 - Investigar a solidez da franqueadora, como ela está no mercado e os resultados que vem obtendo. Peça o demonstrativo de resultados da operação, olhe o custo das mercadorias vendidas (o CMV), a taxa de franquia, de publicidade e o percentual de retorno estimado. A rentabilidade de uma franquia deve bater de 10% até 15%, projeta Meneghetti. Se a própria pessoa for trabalhar como gerente, pode chegar a 20%.

3 - Consultar outros franqueados, que relatarão principalmente a relação que a marca tem com seus investidores. "Os caras vão te falar", garante o executivo.

4 - Entre na franquia "com espírito de crescimento", ou seja, fazer escala. Ter uma ou duas lojas pode não ser suficiente. Reinvestir na expansão deve ser considerado. A marca desenvolve produtos e marketing, enquanto o franqueado cuida da gestão, qualificando e treinando equipe.

5 - Acompanhe os resultados todos os meses, quanto está o custo de venda, de aluguel, de funcionários e o que mais estiver sob o controle do franqueado. Isso porque o custo da mercadoria e o preço de venda estão dados pela franqueadora.

6 - Um profissional, como um contador, ajuda a analisar o balanço de resultados. Isso vale tanto para antes de escolher a franquia quanto para depois do negócio aberto, acompanhando o desempenho.

7 - Participar de entidades de varejo, pois concorrentes estão cada vez mais se ajudando nestes ambientes de conversa. O mercado está mais transparente, finaliza Meneghetti.

