Seguro usado por Master para atrair clientes agora bancará perdas; o que cobre ou não

Clientes do Banco Master receberão ressarcimento de R$ 41 bilhões. WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

Um assessor de investimento ligava e dizia ao cliente que estava perdendo dinheiro. Sugeria, então, um "ótimo CDB" com taxa de juro bem acima do mercado e com a segurança do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Não dizia que era do Banco Master, que estava na mira do Banco Central, descontentando o sistema financeiro e sob investigação de fraude na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Agora, o Master está em liquidação e o cliente terá que ficar de olho para receber seu ressarcimento. Em muitos casos, até seguirá valendo a pena, pois, embora tenha que se monitorar e fazer o cadastro no processo, o juro alto será pago por este "seguro" criado pelo sistema financeiro. Porém, é dinheiro de um fundo bancado por dinheiro de outros bancos, que usam recursos de seus clientes. O impacto é indireto.

Além disso, a coluna sempre defende que também é preciso ter propósito nos investimentos. Não deve-se bancar um "Master da vida", assim como o ideal é cuidar se o fundo onde aplicamos nosso dinheiro financia empresas e atividades econômicas que não consideramos boas. Por exemplo: não somos sustentáveis se o dinheiro que aplicamos vai para a expansão de uma indústria poluidora. Informe-se por segurança e por ideal.

O que é o FGC

O escândalo da semana pelo menos serve para as pessoas conheceram o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que funciona como um seguro para investidores, até R$ 250 mil por CPF por instituição. No caso do Master, calcula-se que serão ressarcidos 1,6 milhão de credores, somando R$ 41 bilhões, o maior resgate nos 30 anos do FGC. O pagamento deve ocorrer até o final de 2025. Valores acima do limite entram no processo de liquidação, em um processo que pode se arrastar por ano e pode incluir na cobrança a plataforma ou o banco que vendeu a aplicação financeira do Master.

Cobertos pelo FGC:

Conta corrente e poupança

Certificado de Depósito Interbancário (CDB) e Recibo de Depósito Bancário (RDB)

Letras de Crédito Imobiliário (LCI)

Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)

Letras de Crédito do Desenvolvimento (LCD)

Letras Hipotecárias (LH)

Letras de Câmbio (LC)

Conta salário (Depósitos não movimentáveis por cheque)

Operações compromissadas (Títulos emitidos depois de 8 de março de 2012)

Não cobertos pelo FGC:

Títulos Públicos (Tesouro Direto)

Título de capitalização

Letra Imobiliária Garantida (LIG)

Letra Imobiliária (LI)

Letra Financeira (LF)

Fundos de Renda Fixa

Depósitos no exterior

Depósitos judiciais

Debêntures (Títulos de dívida emitidos por empresas)

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)

Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA)

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: a ferramenta que eu uso para comprar na Black Friday

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.