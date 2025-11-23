Seguro usado por Master para atrair clientes agora bancará perdas; o que cobre ou não

Um assessor de investimento ligava e dizia ao cliente que estava perdendo dinheiro. Sugeria, então, um "ótimo CDB" com taxa de juro bem acima do mercado e com a segurança do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Não dizia que era do Banco Master, que estava na mira do Banco Central, descontentando o sistema financeiro e sob investigação de fraude na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Agora, o Master está em liquidação e o cliente terá que ficar de olho para receber seu ressarcimento. Em muitos casos, até seguirá valendo a pena, pois, embora tenha que se monitorar e fazer o cadastro no processo, o juro alto será pago por este "seguro" criado pelo sistema financeiro. Porém, é dinheiro de um fundo bancado por dinheiro de outros bancos, que usam recursos de seus clientes. O impacto é indireto.
Além disso, a coluna sempre defende que também é preciso ter propósito nos investimentos. Não deve-se bancar um "Master da vida", assim como o ideal é cuidar se o fundo onde aplicamos nosso dinheiro financia empresas e atividades econômicas que não consideramos boas. Por exemplo: não somos sustentáveis se o dinheiro que aplicamos vai para a expansão de uma indústria poluidora. Informe-se por segurança e por ideal.
O que é o FGC
O escândalo da semana pelo menos serve para as pessoas conheceram o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que funciona como um seguro para investidores, até R$ 250 mil por CPF por instituição. No caso do Master, calcula-se que serão ressarcidos 1,6 milhão de credores, somando R$ 41 bilhões, o maior resgate nos 30 anos do FGC. O pagamento deve ocorrer até o final de 2025. Valores acima do limite entram no processo de liquidação, em um processo que pode se arrastar por ano e pode incluir na cobrança a plataforma ou o banco que vendeu a aplicação financeira do Master.
Cobertos pelo FGC:
- Conta corrente e poupança
- Certificado de Depósito Interbancário (CDB) e Recibo de Depósito Bancário (RDB)
- Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
- Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)
- Letras de Crédito do Desenvolvimento (LCD)
- Letras Hipotecárias (LH)
- Letras de Câmbio (LC)
- Conta salário (Depósitos não movimentáveis por cheque)
- Operações compromissadas (Títulos emitidos depois de 8 de março de 2012)
Não cobertos pelo FGC:
- Títulos Públicos (Tesouro Direto)
- Título de capitalização
- Letra Imobiliária Garantida (LIG)
- Letra Imobiliária (LI)
- Letra Financeira (LF)
- Fundos de Renda Fixa
- Depósitos no exterior
- Depósitos judiciais
- Debêntures (Títulos de dívida emitidos por empresas)
- Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)
- Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA)
Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: a ferramenta que eu uso para comprar na Black Friday
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)