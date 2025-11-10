Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Mercado de trabalho
Notícia

RS tem 50 vagas de emprego na engarrafadora da Coca-Cola; veja os salários

A empresa quer ampliar o atendimento a clientes em várias cidades gaúchas

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS