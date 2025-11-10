RS tem 50 vagas de emprego na engarrafadora da Coca-Cola; veja os salários

Após passar por uma reforma de R$ 675 milhões depois da enchente, a fábrica da Coca-Cola Femsa em Porto Alegre voltou a funcionar com sua capacidade total em maio. Renan Mattos / Agencia RBS

Engarrafadora da marca mundial de refrigerantes e outras bebidas, a Coca-Cola Femsa está com 50 empregos abertos no Rio Grande do Sul. São 40 vagas efetivas e 10 temporárias, com foco no verão. A intenção é ampliar o atendimento dos clientes em algumas cidades (veja lista abaixo).

Para promotor de venda, há remuneração fixa mais variável, ficando em geral entre R$ 2 mil e R$ 2,8 mil. Já para vendedores, é totalmente variável, ficando entre R$ 3,2 mil e R$ 5 mil. Entre os benefícios, há vale-alimentação, convênio farmácia, compra de produtos com desconto na folha de pagamento, cooperativa de crédito e plano de saúde.

O vínculo de todas as vagas é CLT. A empresa busca, em especial, mulheres e pessoas com deficiência (PCD). Candidatos podem enviar currículo por este link ou entregar diretamente nas suas unidades.

Cidades com vagas

Balneário Pinhal

Cachoeirinha

Candelária

Canoas

Capão da Canoa

Caxias do Sul

Chuí

Erechim

Espumoso/Tapera

Ijuí

Passo Fundo

Pelotas

Porto Alegre

Rio Grande

Santa Maria

São Gabriel

Sobradinho

Vera Cruz

Torres

Tramandaí

Uruguaiana

Viamão

Endereço das fábricas e centros de distribuição no RS:

Porto Alegre - Av. Assis Brasil, 11200 – Sarandi

Farroupilha - Rodovia ERS 122, s/nº - Km 56 - Nova Milano

Pelotas - Av. Bento Gonçalves, 5730 - Fragata

Passo Fundo - BR-285, s/n - Vila Victor Issler

Vera Cruz - Rodovia RST 287 Km 109, Nº S/N - Distrito Industrial

Santa Maria - BR-287 – Agroindustrial

Santo Ângelo - Av. Getúlio Vargas, 3328 – Centro

