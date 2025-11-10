RS tem 50 vagas de emprego na engarrafadora da Coca-Cola; veja os salários

Engarrafadora da marca mundial de refrigerantes e outras bebidas, a Coca-Cola Femsa está com 50 empregos abertos no Rio Grande do Sul. São 40 vagas efetivas e 10 temporárias, com foco no verão. A intenção é ampliar o atendimento dos clientes em algumas cidades (veja lista abaixo).
Para promotor de venda, há remuneração fixa mais variável, ficando em geral entre R$ 2 mil e R$ 2,8 mil. Já para vendedores, é totalmente variável, ficando entre R$ 3,2 mil e R$ 5 mil. Entre os benefícios, há vale-alimentação, convênio farmácia, compra de produtos com desconto na folha de pagamento, cooperativa de crédito e plano de saúde.
O vínculo de todas as vagas é CLT. A empresa busca, em especial, mulheres e pessoas com deficiência (PCD). Candidatos podem enviar currículo por este link ou entregar diretamente nas suas unidades.
Cidades com vagas
- Balneário Pinhal
- Cachoeirinha
- Candelária
- Canoas
- Capão da Canoa
- Caxias do Sul
- Chuí
- Erechim
- Espumoso/Tapera
- Ijuí
- Passo Fundo
- Pelotas
- Porto Alegre
- Rio Grande
- Santa Maria
- São Gabriel
- Sobradinho
- Vera Cruz
- Torres
- Tramandaí
- Uruguaiana
- Viamão
Endereço das fábricas e centros de distribuição no RS:
- Porto Alegre - Av. Assis Brasil, 11200 – Sarandi
- Farroupilha - Rodovia ERS 122, s/nº - Km 56 - Nova Milano
- Pelotas - Av. Bento Gonçalves, 5730 - Fragata
- Passo Fundo - BR-285, s/n - Vila Victor Issler
- Vera Cruz - Rodovia RST 287 Km 109, Nº S/N - Distrito Industrial
- Santa Maria - BR-287 – Agroindustrial
- Santo Ângelo - Av. Getúlio Vargas, 3328 – Centro
