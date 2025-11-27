RS ganhará mais cinco free shops

Aberturas elevarão a 37 o número de lojas francas no RS. Cristiano Guerra / Divulgação

Três free shops terrestres serão instalados em Uruguaiana (Bah Free Shop, Nova York e Salvador Free Shop) e outros dois em Santana do Livramento (Brasil Free Shop e Mundi Free Shop). As aberturas elevarão a 37 o número de lojas francas no Rio Grande do Sul.

Atualmente, a compra sem imposto segue em US$ 500. A frente parlamentar sobre o assunto na Assembleia Legislativa vem apresentando estudos e fazendo negociações para aumentá-la a US$ 1 mil nos free shops brasileiros, também instalados em São Borja, Porto Mauá, Jaguarão, Porto Xavier, Quaraí e Barra do Quaraí.

