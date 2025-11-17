RS é o 3º Estado com mais cidades atingidas por fenômenos climáticos

95% dos municípios gaúchos foram atingidos, ou seja, 475 dos 497. Duda Fortes / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul foi o terceiro Estado que teve maior percentual de municípios atingidos por eventos climáticos nos últimos cinco anos. Foram 95%, ou seja, 475 dos 497. O levantamento foi apresentado pela empresa gaúcha Codex na COP30, em Belém.

O ranking é liderado pelo Acre (100% dos municípios afetados) e Amazonas (98%). Depois do Rio Grande do Sul, aparecem Santa Catarina (87%) e Roraima (73%). São usados dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) — plataforma nacional de registro de emergências, que considera chuvas intensas, enchentes, inundações, deslizamentos, rompimentos de barragens e incêndios.

Os apontamentos são usados pela Codex para reforçar sua área de atuação, que é o uso de plataformas que integram dados para estratégias de prevenção e reação. Criou com o governo daquele Estado, por exemplo, a Climate Acre, que mapeia e analisa impactos de inundações sobre indígenas e populações em vulnerabilidade social para identificar áreas de risco. Em Porto Alegre, a GeoPOA junta informações de recursos hídricos, rede de esgoto, infraestrutura urbana e áreas de risco.

