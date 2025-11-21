RS, de novo, foi pouco beneficiado por recuo de Trump, mas indústria vê bom sinal

Apesar do avanço na retirada de tarifas, o recuo de Donald Trump novamente pouco beneficia o Rio Grande do Sul. Foram beneficiados principalmente os alimentos enviados aos norte-americanos, que sentiram a inflação pesar. Já os gaúchos exportam mais produtos industrializados, como bens de capital, móveis, calçados e fumo. Ainda assim, o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, vê como um bom sinal para se avançar na negociação entre os governos brasileiro e norte-americano, que efetivamente vá aliviar o Sul.
Ouça a entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, na qual Bier também fala da batalha pelo fundo constitucional, da situação das ferrovias do Rio Grande do Sul e de um novo centro de tecnologia para Porto Alegre.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)