Reposição de trilhos levados de ferrovias do RS depende de definição do Ministério dos Transportes, diz ANTT

A reposição do que está sendo retirado pela concessionária Rumo das ferrovias do Rio Grande do Sul dependerá de quando e do que vai decidir o Ministério dos Transportes, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Por meio de uma nota enviada após questionamento da coluna, a agência reguladora afirmou que há a obrigação de reposição, mas somente quando o governo federal definir quais linhas continuarão operacionais.
No texto, o órgão disse que a Rumo está informando as transferência de materiais, enfatizando que é dentro da “própria malha para otimizar trechos que continuam com transporte.” A coluna noticiou na semana passada que a concessionária está levando trilhos e máquinas para outros Estados, como Santa Catarina. A informação tem gerado indignação, mas ainda nada muito concreto por parte de autoridades e entidades do Rio Grande do Sul. As ferrovias estão sucateadas há décadas. Após a enchente, restou em funcionamento o trecho entre Cruz Alta e Rio Grande.
“A solução das ferrovias gaúchas, como de toda a malha Sul, depende de definição de política pública a cargo do Ministério dos Transportes, após encerramento do grupo de trabalho criado para discussão do futuro da concessão.”, diz a ANTT.
Lembrando que, na semana passada, em uma pequena nota, a Rumo disse que "a realocação de trilhos e outros materiais faz parte de um processo de remanejamento para pontos da malha sul que seguem em operação."
O governo federal analisa renovar a concessão, que termina em 2027, ou fazer novo leilão, dividindo em trechos. O governo gaúcho não quer, mas não tem muita influência na decisão de Brasília. O governador Eduardo Leite queria usar a indenização devida pela Rumo por não fazer investimentos para atrair uma nova empresa.
Pauta de discussão
Na Assembleia Legislativa, foi aprovada a criação da comissão que havia sido proposta pelo deputado Tiago Cadó (PDT). Todos os 47 deputados votaram a favor. Agora vem uma parte mais burocrática de instalação e preparação de plano de trabalho. Para depois, há a intenção de fazer audiências públicas em cidades que movimentam cargas do Mercosul e para exportação. Governo gaúcho e entidades empresariais serão chamados. A coluna provocou a convocarem também o governo federal, que, afinal, é quem decide.
Tá na Mesa
Exposição do drama ferroviário do Estado vai ocorrer também no Tá na Mesa da Federasul, organizado pelo vice-presidente da entidade, Rafael Goelzer, para o dia 3 de dezembro. Interessante que reunirá empresários e trabalhadores pela mesma bandeira. Isso porque vai participar o presidente do Sindicato dos Ferroviários do Rio Grande do Sul (Sindifergs), João Calegari, que é quem mais tem informações sobre o assunto e teme que a Rumo resolva levar daqui também os 700 vagões que estão parados enquanto as ferrovias não são consertadas.
