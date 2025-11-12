Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV

Sucateadas
Reposição de trilhos levados de ferrovias do RS depende de definição do Ministério dos Transportes, diz ANTT

Concessionária Rumo enviou partes das estruturas e máquinas para SC, onde há mais trechos da malha em funcionamento

