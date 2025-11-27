Refit é alvo de nova megoperação contra fraude em combustíveis; Ricardo Magro é o dono

Uma megaoperação teve 190 alvos de fraude fiscal no setor de combustíveis em São Paulo, com potencial de ter provocado prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres públicos. Novamente, o encrencado Grupo Refit, controlador da refinaria de Manguinhos, está em investigação policial. Seu dono, Ricardo Magro, tem um extenso currículo de problemas, como destacado no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Assista acima.