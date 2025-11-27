Reeleito, presidente da federação de varejo do RS preocupa-se com agro, invasão chinesa e bets

Vilson Noer, presidente da FAGV. Jefferson Botega / Agencia RBS

O empresário Vilson Noer foi reeleito presidente da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV) para 2026 e 2027. Ele foi o fundador da entidade, saiu da presidência por dois mandatos, mas retornou. Noer quer mais mulheres na diretoria, que ainda será nomeada.

— Entusiasmo com Black Friday, Natal em compasso de espera e agronegócio preocupado com estiagem — resumiu ele sobre a visão de curto prazo do setor.

De desafios para 2026, listou:

— Invasão chinesa de grandes lojas fechando as pequenas, preocupação com bets (apostas esportivas online) é unanimidade, reforma tributária, NR1 (norma de segurança e saúde no trabalho) e jornada de trabalho 6x1.

Nominata da chapa única:

1º Vice-presidente Éverton Steyer Netto - CDL Canoas

Éverton Steyer Netto - CDL Canoas 2º Vice-presidente Roberto Estivallet - CDL Passo Fundo

Roberto Estivallet - CDL Passo Fundo 3º Vice-presidente Ênio Luis Machado Lopes- CDL Pelotas

Ênio Luis Machado Lopes- CDL Pelotas 4º Vice-presidente Márcio Rabelo - CDL Santa Maria

Márcio Rabelo - CDL Santa Maria Vice-presidente de Assuntos Especiais Gilberto Tavares Sequeira - CDL Rio Grande

Gilberto Tavares Sequeira - CDL Rio Grande Vice-presidente de Finanças Heinz José Rokenbach - CDL Lajeado

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: enxugamento da taQi, estúdios de R$ 150 milhões e Zara e Sephora de volta ao Barra

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)