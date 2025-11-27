Reeleito, presidente da federação de varejo do RS preocupa-se com agro, invasão chinesa e bets

O empresário Vilson Noer foi reeleito presidente da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV) para 2026 e 2027. Ele foi o fundador da entidade, saiu da presidência por dois mandatos, mas retornou. Noer quer mais mulheres na diretoria, que ainda será nomeada.
— Entusiasmo com Black Friday, Natal em compasso de espera e agronegócio preocupado com estiagem — resumiu ele sobre a visão de curto prazo do setor.
De desafios para 2026, listou:
— Invasão chinesa de grandes lojas fechando as pequenas, preocupação com bets (apostas esportivas online) é unanimidade, reforma tributária, NR1 (norma de segurança e saúde no trabalho) e jornada de trabalho 6x1.
Nominata da chapa única:
- 1º Vice-presidente Éverton Steyer Netto - CDL Canoas
- 2º Vice-presidente Roberto Estivallet - CDL Passo Fundo
- 3º Vice-presidente Ênio Luis Machado Lopes- CDL Pelotas
- 4º Vice-presidente Márcio Rabelo - CDL Santa Maria
- Vice-presidente de Assuntos Especiais Gilberto Tavares Sequeira - CDL Rio Grande
- Vice-presidente de Finanças Heinz José Rokenbach - CDL Lajeado
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)