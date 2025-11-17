Rede gaúcha que fechará cerca de 30 lojas diz que realocará funcionários

Será o segundo enxugamento recente da empresa, que fechou 25 lojas há menos de dois anos. Lojas taQi / Divulgação

Embora não divulgue o número de lojas ou funcionários, a taQi informa que irá realocar os trabalhadores das operações que estão sendo fechadas. Serão transferidos a outros pontos de venda ou unidades do Grupo Herval, que tem diversas marcas, incluindo de indústria e serviços.

Presidente da Federação dos Empregados no Comércio do Rio Grande do Sul (Fecosul), Guiomar Vidor tem a informação de que 29 lojas serão encerradas, embora não tenha sido procurado pela empresa. A coluna recebeu a informação de que podem ter ainda mais fechamentos.

Uma mediação está marcada para sexta-feira (21) no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Antes, serão realizadas reuniões com os sindicatos de comerciários das cidades.

Será o segundo enxugamento recente da empresa, que fechou 25 lojas há menos de dois anos. Em nota, a taQi atribui a decisão à mudança dos consumidores, "que cada vez mais optam por realizar suas compras pela internet". Por isso, informou que a estratégia será fortalecer a venda online e "B2B", sigla de "business to business" que significa venda a outras empresas.

À coluna, uma das maiores fontes de varejo do Estado disse que a direção do Grupo Herval quer vender a operação varejo da taQi, o que a direção-executiva da rede nega estar nos planos. A sede do grupo fica em Dois Irmãos.

