Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Enxugamento
Rede gaúcha que fechará cerca de 30 lojas diz que realocará funcionários

Varejista taQi pertence ao Grupo Herval, de Dois Irmãos

Giane Guerra

Isadora Terra

