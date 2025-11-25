Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Saldos
Rede gaúcha de lojas transfere outlet para mais perto de Porto Alegre

Unidade recebeu investimento de R$ 300 mil e abrirá nesta semana, antes da Black Friday

