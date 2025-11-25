Rede gaúcha de lojas transfere outlet para mais perto de Porto Alegre

Abertura do "outlet" da Lebes será nesta quarta-feira (26). Lojas Lebes / Divulgação

Rede gaúcha de varejo, a Lojas Lebes transferiu de Gravataí para Cachoeirinha a sua loja de saldos. A nova unidade fica na Avenida General Flores da Cunha, 3401. É a principal via da cidade da Região Metropolitana, que fica mais perto de Porto Alegre.

— Investimos em torno de R$ 300 mil na loja, que terá produtos de bom padrão e preço acessível — diz o CEO Otelmo Drebes.

Haverá itens que saíram de linha, como roupas de coleções anteriores, e até alguns itens com pequenas avarias. A abertura do "outlet" será nesta quarta-feira (26), já para aproveitar a Black Friday, liquidação que será na sexta-feira (28). A Lebes tem mais de 300 lojas.

Agora, um grupo

Recentemente, a Lebes reuniu suas empresas já existentes em um grupo. O plano é fechar 2025 com faturamento total de R$ 1,8 bilhão, subindo a R$ 2 bilhões em 2026. Saiba mais: Aos 69 anos, empresa gaúcha cria grupo com sete negócios: "Queremos mostrar robustez"

