Rede gaúcha de lojas transfere outlet para mais perto de Porto Alegre

Rede gaúcha de varejo, a Lojas Lebes transferiu de Gravataí para Cachoeirinha a sua loja de saldos. A nova unidade fica na Avenida General Flores da Cunha, 3401. É a principal via da cidade da Região Metropolitana, que fica mais perto de Porto Alegre.
— Investimos em torno de R$ 300 mil na loja, que terá produtos de bom padrão e preço acessível — diz o CEO Otelmo Drebes.
Haverá itens que saíram de linha, como roupas de coleções anteriores, e até alguns itens com pequenas avarias. A abertura do "outlet" será nesta quarta-feira (26), já para aproveitar a Black Friday, liquidação que será na sexta-feira (28). A Lebes tem mais de 300 lojas.
Agora, um grupo
Recentemente, a Lebes reuniu suas empresas já existentes em um grupo. O plano é fechar 2025 com faturamento total de R$ 1,8 bilhão, subindo a R$ 2 bilhões em 2026. Saiba mais: Aos 69 anos, empresa gaúcha cria grupo com sete negócios: "Queremos mostrar robustez"
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)