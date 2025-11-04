Rede de lojas abre empregos para o Natal e busca candidatos com mais de 50 anos

Não é necessário ter experiência e a Pernambucanas enfatiza que busca também pessoas com mais de 50 anos. Pernambucanas / Divulgação

Com 16 lojas no Rio Grande do Sul, a Pernambucanas está com 20 empregos abertos para as tradicionais vagas temporárias de final de ano nas cidades de Porto Alegre, Pelotas, Cachoeirinha, Caxias do Sul, São Leopoldo, Bento Gonçalves, Santana do Livramento, Rio Grande, Alvorada, Passo Fundo, Uruguaiana e Assis Brasil. É menos da metade do que no ano passado, o que, inclusive, bate com a pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) sobre redução na abertura de postos de trabalho agora em 2025. No país, são 850 vagas abertas pela empresa, contra 1,7 mil de 2024.

Não precisa ter experiência e a varejista enfatiza que busca também pessoas com mais de 50 anos "reforçando o compromisso da marca com a diversidade e a valorização da troca entre gerações". As funções são para atendimento de vendas, organização de estoque e reposição de produtos. O salário, porém, não é informado. É exigido Ensino Fundamental completo e que o candidato tenha mais de 18 anos. Os benefícios são os básicos, para transporte e alimentação. Inscrições pelo site "Pernambucanas — Vem pra Família" até final de novembro.

A Pernambucanas foi criada em 1908 na cidade de Recife, em Pernambuco, e ganhou força na segunda metade do século passado. Em 1962, ficou famoso o jingle "Quem bate? É o frio! Não adianta bater, eu não deixo você entrar". Nos anos de 1970, chegou a ser a maior varejista do país. A marca também teve operações fortes aqui no Rio Grande do Sul, mas era operada por outra parte da família. Após um tempo fora do mercado gaúcho, retornou em 2018.

