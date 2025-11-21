Recuo de Trump, mediação taQi, protesto frigorífico, dólar, Ibovespa e mais economia 21.11

Agenda

Mercado financeiro reabre após o feriado. A bolsa de valores de São Paulo, B3, funciona em horário normal.

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva retirando as tarifas de 40% impostas a alguns produtos agrícolas brasileiros.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abre consulta de elegibilidade para que fornecedores e empresas exportadoras que sofreram impacto a partir de 1% do faturamento após a imposição de tarifas pelo governo do Estados Unidos saibam se terão acesso ao Plano Brasil Soberano.

Mediação na Justiça do Trabalho entre taQi e Federação dos Empregados no Comércio do Rio Grande do Sul (Fecosul) para tratar do fechamento das lojas: Rede gaúcha que fechará cerca de 30 lojas diz que realocará funcionários

Protesto de funcionários demitidos na frente do frigorífico Zimmer, em Parobé. Empresa pediu recuperação judicial após fechar acordo para pagar os trabalhadores, o que adia a quitação: Após demitir 95 funcionários, frigorífico gaúcho pede recuperação judicial

Pílulas

Dólar subiu 0,38%, para R$ 5,33. Ibovespa caiu 0,73%, aos 155.351 pontos.

