Recorde do Ibovespa, queda do dólar, mais agenda e pílulas da economia 04.11

Agenda

IBGE divulga a produção da indústria nacional, com dados de setembro.

O instituto divulga ainda o Censo Demográfico 2022: Nomes no Brasil, com dados para Brasil, unidades da federação e municípios.

Índice FipeZap de imóveis residenciais apontou alta de 0,52% no preço em Porto Alegre em outubro sobre setembro. Em 12 meses, o aumento é de 6,70%. O preço médio do metro quadrado é de R$ 7.516.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga os resultados de outubro da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).

Sindivagas, plataforma do Sindilojas Porto Alegre, e Sine realizam feirão com 50 empregos no Mercado Público. Precisa levar currículo impresso.

Entidade de varejo também realiza a palestra “Reforma Tributária na Prática: Soluções para o Empresário”, com os advogados Eduardo Plastina e Flávio Obino.

Pílulas

Dólar caiu 0,42%, para R$ 5,35. Ibovespa subiu 0,61%, aos 150.454 pontos.

