Reação ao Copom, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 06.11

Agenda

Mercado financeiro repercute a decisão e o comunicado do Banco Central sobre a taxa de juro Selic, mantida em 15%. Saiba mais sobre o Comitê de Política Monetária (Copom): O recado que o Banco Central passa no texto sem surpresas

Ministério do Desenvolvimento divulga a balança comercial de outubro, com dados de exportação e importação, mais relevantes ainda desde o tarifaço dos Estados Unidos.

Dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

Discursos do Fed Boys, diretores do Federal Reserve, o banco central norte-americano.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Pílulas

Dólar caiu 0,70%, para R$ 5,36. Ibovespa subiu 1,72%, aos 153.294 pontos.

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.