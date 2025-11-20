Quem é o grupo mexicano que comprou três aeroportos no RS

Os aeroportos de Pelotas, Bagé e Uruguaiana estão entre os 17 brasileiros comprados pela mexicana Aeropuerto de Cancún, subsidiária do Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR). A aquisição movimentou R$ 11,5 bilhões, sendo que R$ 6,5 bilhões são dívidas dos aeroportos que serão assumidas. Quem vendeu as unidades foi a Motiva, ex-CCR, mais conhecida como concessionária de rodovias.
Desfecho de um plano iniciado em 2024, a transação deve ser concluída em 2026. Até lá, a Motiva seguirá no comando das operações, garantindo que o funcionamento seguirá normal. Supõe-se que seja o maior negócio já feito no segmento.
A Asur, nova controladora, opera atualmente nove aeroportos no México, que recebem 31 milhões de passageiros por ano. Também comanda outros sete na América Latina, em Porto Rico e na Colômbia. A aquisição de agora representa sua entrada no Brasil. A empresa tem ações na bolsa de Nova York, valendo US$ 8,3 bilhões.
"A aquisição representa um passo importante na estratégia de expansão da ASUR na região, adicionando quatro novos mercados na América Latina e no Caribe, incluindo o maior mercado de aviação da América Latina em número de passageiros, o Brasil, à presença já existente da ASUR no México, Colômbia e Porto Rico. Esta aquisição adicionará mais de 45 milhões de passageiros aos 71 milhões registrados pela ASUR em 2024, consolidando a ASUR como a principal operadora aeroportuária das Américas. Dos 20 aeroportos no portfólio da CPC, 17 têm mais de 15 anos restantes em seus contratos de concessão.", diz seu comunicado ao mercado.
O Ministério de Portos e Aeroportos acredita na ampliação dos voos entre Brasil e México, com aumento no turismo de lazer e de negócios. De janeiro a setembro de 2025, foram 1.375 voos entre os dois países, alta de 17% sobre o mesmo período do ano passado, e 253 mil passageiros transportados, 15,4% mais do que em 2024.
Dos 20 aeroportos vendidos, 17 ficam no Brasil e três no Exterior. Os internacionais são em Curaçao, Costa Rica e Equador. Os brasileiros:
- Rio Grande do Sul: Pelotas, Bagé, Uruguaiana;
- Paraná: São José dos Pinhais (Curitiba), Bacacheri, Foz do Iguaçu, Londrina;
- Minas Gerais: Belo Horizonte (Confins), Pampulha;
- Goiás: Goiânia;
- Santa Catarina: Navegantes, Joinville;
- Maranhão: São Luís, Imperatriz;
- Piauí: Teresina;
- Tocantins: Palmas;
- Pernambuco: Petrolina.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)