Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Estreia no Brasil
Notícia

Quem é o grupo mexicano que comprou três aeroportos no RS

Negócio envolveu 20 operações na América Latina, movimentando R$ 11,5 bilhões

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS