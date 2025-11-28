Quase 850 mil gaúchos ficarão isentos e outros 412 mil pagarão menos Imposto de Renda

Defasagem da tabela do IR provocada pela inflação aumenta a mordida do Leão. Joédson Alves / Agência Brasil

A lei sancionada pelo presidente Lula nesta semana e que passará a valer em 2026 fará com que 849,7 mil gaúchos fiquem isentos do Imposto de Renda. O cálculo é do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal (CETAD), considerando quem ganha até R$ 5 mil por mês. Outras 412,7 mil pessoas, com renda entre R$ 5 mil e R$ 7,35 mil mensais, terão descontos progressivos. Atualmente, cerca de 1,02 milhão mil declarantes de Imposto de Renda no Rio Grande do Sul já não pagam o IR. Com as novas mudanças, o número vai chegar a mais de 1,87 milhão de contribuintes completamente isentos.

São descontos, não reajuste da tabela

A tabela do Imposto de Renda não está sendo atualizada para 2026. O mecanismo que o governo federal está usando para isentar quem ganha até R$ 5 mil por mês e reduzir o imposto a quem recebe até R$ 7.350 é o de descontos. Isso significa que há um abatimento pontual na base de cálculo do tributo, atingindo uma parcela específica de pessoas.

Quando a tabela é atualizada, todos são beneficiados de forma proporcional, pois diminui a alíquota aplicada a cada faixa da renda. Esta seria a forma mais justa para compensar a defasagem da tabela provocada pela inflação, o que aumenta a mordida do Leão. Sem a atualização, o poder de compra diminui e as pessoas pagam mais imposto ao "subirem de faixa", ainda que não tenham ganho real no salário.

Então, enfatizando: não haverá reajuste na tabela geral de Imposto de Renda para a Pessoa Física. Será como se houvesse duas tabelas. Uma para quem ganha até R$ 7.350 e outra para quem recebe acima disso.

