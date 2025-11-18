Quais deputados discutirão as ferrovias abandonadas do RS

Instalada na Assembleia Legislativa a comissão que debaterá a situação das ferrovias inativas (abandonadas, melhor dizendo) do Rio Grande do Sul. A proposta do deputado Tiago Cadó (PDT) foi aprovada por unanimidade na semana passada. Há parlamentares do PT, o que é importante para garantir a presença do governo federal nas discussões, pois é quem decide sobre a concessão. Entidades empresariais e governo gaúcho serão chamados ao debate.
Veja a nominata de deputados:
- Tiago Cadó (presidente) - PDT
- Miguel Rossetto - Federação PT/PCdoB
- Valdeci Oliveira - Federação PT/PCdoB
- Issur Koch - PP
- Guilherme Pasin - PP
- Rafael Braga - MDB
- Capitão Martim - Republicanos
- Professor Bonatto - PSDB
- Cláudio Tatsch - PL
- Dirceu Franciscon - União
- Dimas Costa - PSD
- Elton Weber - PSB
Lembrando que está correndo o prazo de 10 dias para que a Rumo responda ao ofício do Ministério Público Federal (MPF). O desmantelamento das ferrovias gaúchas provocou a "recomendação" formal à concessionária e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para que seja suspensa imediatamente a retirada de trilhos, máquinas e outras partes da malha. Os pedaços estão sendo enviados a outros Estados, principalmente Santa Catarina. Também foi solicitado que apresentem um relatório sobre o que já foi levado, com laudos que justifiquem o envio. Se as providências não forem tomadas, MPF ajuizará uma ação.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: falência de ervateira, novo comando da CDL e farmácias versus supermercados
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)