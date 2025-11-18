Quais deputados discutirão as ferrovias abandonadas do RS

Os pedaços das ferrovias estão sendo enviados a outros Estados, principalmente Santa Catarina. Sindifergs / Divulgação

Instalada na Assembleia Legislativa a comissão que debaterá a situação das ferrovias inativas (abandonadas, melhor dizendo) do Rio Grande do Sul. A proposta do deputado Tiago Cadó (PDT) foi aprovada por unanimidade na semana passada. Há parlamentares do PT, o que é importante para garantir a presença do governo federal nas discussões, pois é quem decide sobre a concessão. Entidades empresariais e governo gaúcho serão chamados ao debate.

Veja a nominata de deputados:

Tiago Cadó (presidente) - PDT

Miguel Rossetto - Federação PT/PCdoB

Valdeci Oliveira - Federação PT/PCdoB

Issur Koch - PP

Guilherme Pasin - PP

Rafael Braga - MDB

Capitão Martim - Republicanos

Professor Bonatto - PSDB

Cláudio Tatsch - PL

Dirceu Franciscon - União

Dimas Costa - PSD

Elton Weber - PSB

Lembrando que está correndo o prazo de 10 dias para que a Rumo responda ao ofício do Ministério Público Federal (MPF). O desmantelamento das ferrovias gaúchas provocou a "recomendação" formal à concessionária e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para que seja suspensa imediatamente a retirada de trilhos, máquinas e outras partes da malha. Os pedaços estão sendo enviados a outros Estados, principalmente Santa Catarina. Também foi solicitado que apresentem um relatório sobre o que já foi levado, com laudos que justifiquem o envio. Se as providências não forem tomadas, MPF ajuizará uma ação.

