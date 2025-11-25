Projeto para centro de inovação no RS terá aporte extra de R$ 25 milhões

Enquanto ainda não sai do papel, o centro de competência do SenaiRS com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) terá um aporte extra de R$ 25 milhões da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A informação foi dada pelo presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Cláudio Bier, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.
Chegou a ser anunciado que o espaço ficaria em um prédio novo a ser construído no estacionamento da entidade com R$ 50 milhões. Mas depois passou a se cogitar que ocupe uma estrutura ociosa que fica na frente da Fiergs, antigamente ocupada pela universidade do Sesi. Inicialmente ainda, a ideia era construir um prédio perto da orla do Guaíba.
O projeto foi batizado de Cedra (sigla em inglês para Centro de Dispositivos Embarcados e Pesquisa em Agricultura Digital). A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) investirá R$ 60 milhões. A intenção é iniciar a operação em 2027. Há outros centros de competência pelo país, nos quais pesquisadores desenvolvem tecnologias de fronteira (que ainda não existem). Se sair o gaúcho, será voltado à agroindústria.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)