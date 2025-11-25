Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Para sair do papel
Notícia

Projeto para centro de inovação no RS terá aporte extra de R$ 25 milhões

Espaço reuniria pesquisadores para desenvolver tecnologias para a agroindústria

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS