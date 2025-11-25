Projeto para centro de inovação no RS terá aporte extra de R$ 25 milhões

Enquanto ainda não sai do papel, o centro de competência do SenaiRS com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) terá um aporte extra de R$ 25 milhões da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A informação foi dada pelo presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Cláudio Bier, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Cláudio Bier, presidente da Fiergs. Dudu Leal / Fiergs

Chegou a ser anunciado que o espaço ficaria em um prédio novo a ser construído no estacionamento da entidade com R$ 50 milhões. Mas depois passou a se cogitar que ocupe uma estrutura ociosa que fica na frente da Fiergs, antigamente ocupada pela universidade do Sesi. Inicialmente ainda, a ideia era construir um prédio perto da orla do Guaíba.

O projeto foi batizado de Cedra (sigla em inglês para Centro de Dispositivos Embarcados e Pesquisa em Agricultura Digital). A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) investirá R$ 60 milhões. A intenção é iniciar a operação em 2027. Há outros centros de competência pelo país, nos quais pesquisadores desenvolvem tecnologias de fronteira (que ainda não existem). Se sair o gaúcho, será voltado à agroindústria.

Chegou a ser anunciado que o espaço ficaria em um prédio novo R$ 50 milhões. Fiergs / Divulgação

