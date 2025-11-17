Prévia do PIB, negociações da COP30, dólar, Ibovespa e pílulas da economia 17.11

Agenda
Banco Central divulga a prévia do PIB, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br).
Também apresenta o relatório Focus, com as projeções do mercado para os indicadores da economia.
Começam as negociações políticas, lideradas por ministros e vice-ministros das mais de 190 delegações na COP30.
FGV divulga a prévia da inflação ao consumidor pelo IPC-S.
Balança comercial, com dados de importação e exportação.
Retomada da divulgação de dados nos Estados Unidos após o fim do shutdown.
Carrinho Agas 2025, evento da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).
Pílulas
Dólar caiu 0,02%, para R$ 5,29. Ibovespa subiu 0,37%, aos 157.739 pontos.
