Prévia do PIB, negociações da COP30, dólar, Ibovespa e pílulas da economia 17.11

Agenda

Banco Central divulga a prévia do PIB, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br).

Também apresenta o relatório Focus, com as projeções do mercado para os indicadores da economia.

Começam as negociações políticas, lideradas por ministros e vice-ministros das mais de 190 delegações na COP30.

FGV divulga a prévia da inflação ao consumidor pelo IPC-S.

Balança comercial, com dados de importação e exportação.

Retomada da divulgação de dados nos Estados Unidos após o fim do shutdown.

Carrinho Agas 2025, evento da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).

Pílulas

Dólar caiu 0,02%, para R$ 5,29. Ibovespa subiu 0,37%, aos 157.739 pontos.

