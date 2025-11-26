Prévia da inflação oficial, isenção do IR, mais agenda e pílulas da economia 26.11

Agenda
Inflação oficial do país terá a prévia divulgada pelo IBGE. O IPCA-15 impacta na curva de juros.
Em Brasília, o presidente Lula sanciona às 10h30 a lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física para quem ganha até R$ 5 mil por mês.
Banco central norte-americano, o Federal Reserve (Fed) divulga o Livro Bege, com previsões para a economia dos Estados Unidos.
Abertura do novo outlet da Lojas Lebes: Rede gaúcha de lojas transfere outlet para mais perto de Porto Alegre
Sindilojas Porto Alegre lança, no Co.nectar Hub, o Centro de Monitoramento Econômico do Varejo, desenvolvido pelo economista-chefe Rodrigo de Assis.
O Comitê da Indústria Criativa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) realiza o evento Criar RS. È gratuito e começa 9h30min.
Tá na Mesa da Federasul sobre irrigação.
Pílulas
Dólar caiu 0,35%, para R$ 5,37. Ibovespa subiu 0,41%, aos 155.910 pontos.
