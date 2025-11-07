Por que a conta de luz sobe 18% em um país com excesso de energia

Mesmo em um país que produz energia em excesso, a ponto de ter que cortar a geração, a conta de luz já subiu 18% para os gaúchos em 2025. É bizarro. Saiba onde está o problema, no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH:
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna