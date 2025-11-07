Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Seu bolso
Análise

Por que a conta de luz sobe 18% em um país com excesso de energia

Está inclusive sendo necessário cortar a geração

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS