Por que a conta de luz está disparando para o consumidor

Após reajuste superior a 14% da RGE em junho, foi a vez de a CEEE Equatorial aumentar em mais de 21% a tarifa de energia para consumidores residenciais. Para quem acompanha o quadro, estes aumentos da conta de luz não são novidade. Saiba mais no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH:
