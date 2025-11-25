Parque da Serra prepara terreno para instalar trenó importado da Áustria

Agora vai? Dois anos após ser noticiado pela coluna, começa a tomar forma o novo trenó do Alpen Park, de Canela, importado da Áustria. O terreno está sendo preparado para instalar as áreas de embarque e desembarque, além dos trilhos, que chegarão em dezembro ao Brasil. A previsão é inaugurar no primeiro semestre de 2026. O investimento do parque turístico é de R$ 10 milhões.

— O nosso trenó tem muita demanda, então por que não colocar um segundo? — diz o CEO Renato Fensterseifer Junior.

O novo brinquedo é monotrilho, ou seja, tem só um trilho. Chega a 40 quilômetros por hora e o condutor controla a velocidade. Estará incluso no ingresso Passaporte, que dá direito a outras seis atrações do parque e, pelo site, custa em torno de R$ 140. Também será vendido acesso avulso, a um preço ainda não definido.

— Conseguimos com o governo do Estado isenção de ICMS na importação — acrescenta.

Mudança de planos

Sobre a previsão inicial de inaugurar em 2024, o executivo diz que "o projeto foi um pouquinho mais complicado do se imaginava". A enchente também contribuiu para o atraso, afirma. À época, haviam sido anunciados um resort e um trem em espaço fechado, que contaria uma história sobre a cultura dos alpes suíços e alemães. A ideia do trem foi descartada e substituída por outro atrativo, enquanto o resort deve ficar para o ano que vem, ainda sem mais detalhes.

Restrições na cidade vizinha

E sobre a polêmica suspensão de novos pedidos para construção de hotéis e restaurantes em Gramado:

— A restrição é válida se tem um objetivo claro. Não pode ser subjetiva e sem critérios. Quem vai investir aqui em Gramado e Canela precisa saber se há risco. Entendo o que foi feito nesta primeira vez, mas isso precisa ser mais transparente e com critérios objetivos — ponderou Fensterseifer Junior.

Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: enxugamento da taQi, estúdios de R$ 150 milhões e Zara e Sephora de volta ao Barra

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)