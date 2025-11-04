Os carros automáticos até R$ 80 mil mais comprados por gaúchos na OLX

Volks, GM e Jeep lideram as três listas de carros automáticos de até R$ 80 mil mais comprados por gaúchos até agora em 2025 pela OLX, plataforma que reúne classificados online. O Polo 2019 foi o compacto (hatch) mais vendido. Já nos sedãs (com porta-mala ampliado), o Onix 2020 ficou em primeiro. Por fim, a lista de SUVs (utilitários esportivos) tem o Jeep Renegade 2016 em primeiro. Todos são usados. Confira os recortes do Rio Grande do Sul enviados à coluna:
Hatches
1. Volkswagen Polo (2019)
- Fatia de vendas: 2,8%
- Preço médio: R$ 76,778 mil
2. Honda Fit (2015)
- Fatia de vendas: 2,4%
- Preço médio: R$ 65,063 mil
3. (Empate)
Ford Focus (2016)
- Fatia de vendas: 1,9%
- Preço médio: R$ 62,311 mil
Volkswagen Polo (2020)
- Fatia de vendas: 1,9%
- Preço médio: R$ 79,9 mil
4. Chevrolet Onix (2018)
- Fatia de vendas: 1,8%
- Preço médio: R$ 66,9 mil
5. Honda Fit (2016)
- Fatia de vendas: 1,7%
- Preço médio: R$ 69,25 mil
6. Peugeot 208 (2022)
- Fatia de vendas: 1,4%
- Preço médio: R$ 75,9 mil
Sedãs
1. Chevrolet Onix (2020)
- Fatia de vendas: 2,3%
- Preço médio: R$ 74,143 mil
2. Honda Civic (2014)
- Fatia de vendas: 2,2%
- Preço médio: R$ 71,461 mil
3. Honda Civic (2016)
- Fatia de vendas: 1,6%
- Preço médio: R$ 79,925 mil
4. (Empate)
Ford Fusion (2014)
- Fatia de vendas: 1,2%
- Preço médio: R$ 74,966 mil
Honda City (2015)
- Fatia de vendas: 1,2%
- Preço médio: R$ 66 mil
5. Toyota Corolla (2012)
- Fatia de vendas: 1,1%
- Preço médio: R$ 64 mil
6. Chevrolet Cruze (2014)
- Fatia de vendas: 1%
- Preço médio: R$ 59,9 mil
SUVs
1. Jeep Renegade (2016)
- Fatia de vendas: 1,3%
- Preço médio: R$ R$ 70,102 mil
2. (Empate)
Citroen C4 Cactus (2022)
- Fatia de vendas: 0,7%
- Preço médio: R$ 79,9 mil
Ford Ecosport (2020)
- Fatia de vendas: 0,7%
- Preço médio: R$ 78,822 mil
3. (Empate)
Chevrolet Tracker (2015)
- Fatia de vendas: 0,6%
- Preço médio: R$ 69,9 mil
Hyundai Tucson (2013)
- Fatia de vendas: 0,6%
- Preço médio: R$ 47,990 mil
4. (Empate)
Peugeot 2008 (2017)
- Fatia de vendas: 0,5%
- Preço médio: R$ 58,567 mil
Kia Motors Sportage (2014)
- Fatia de vendas: 0,5%
- Preço médio: R$ 79,9 mil
