Os carros automáticos até R$ 80 mil mais comprados por gaúchos na OLX

Volks, GM e Jeep lideram as três listas de carros automáticos de até R$ 80 mil mais comprados por gaúchos até agora em 2025 pela OLX, plataforma que reúne classificados online. O Polo 2019 foi o compacto (hatch) mais vendido. Já nos sedãs (com porta-mala ampliado), o Onix 2020 ficou em primeiro. Por fim, a lista de SUVs (utilitários esportivos) tem o Jeep Renegade 2016 em primeiro. Todos são usados. Confira os recortes do Rio Grande do Sul enviados à coluna: