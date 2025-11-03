Onde estão os relógios Masson do Mercado Público, que ficaram décadas sem funcionar

Estragados há mais de 30 anos, os antigos relógios Masson do Mercado Público de Porto Alegre voltarão a funcionar nos seus devidos lugares, provavelmente em fevereiro de 2026. A coluna foi atrás da informação após ser provocada por um leitor. As oito peças estão em restauração na Atelier do Tempo, empresa na Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Floresta. Agora, os itens estão sendo sincronizados para serem controlados por uma central eletrônica.

Os equipamentos chegaram a ser retirados em novembro de 2023 do topo dos portais do Mercado, sob a expectativa de que voltassem a operar ainda naquele ano, o que não ocorreu. Os relógios foram enviados à empresa Krugertime, em Joinville (SC), mas foram devolvidos pouco antes da enchente de 2024, após desacordo sobre valores de restauração. Em fevereiro de 2025, então, foi firmado contrato com a Atelier do Tempo, por R$ 45 mil.

— Estão praticamente prontos (os relógios) — garante Ezequiel de Andrade, dono da Atelier do Tempo.

As caixas que emolduram os relógios também serão revitalizadas. Falta o Mercado Público concluir a instalação elétrica para receber novamente os equipamentos, que são tombados pelo Patrimônio Histórico.

Expectativa dos mercadeiros

Geovane Duarte de Souza é proprietário da lancheria Luz. Isadora Terra / Grupo RBS

Segundo vice-presidente da Associação dos Permissionários do Mercado Público Municipal e proprietário da lancheria Luz, Geovane Duarte de Souza trabalha há 36 anos no local e lembra de quando alguns relógios ainda funcionavam. Um a um foi estragando.

— Tinha gente que parava para bater foto deles — lembra Souza, que está ansioso pelo retorno dos equipamentos.

