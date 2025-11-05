O recado que o Banco Central passa no texto sem surpresas

Comunicado diz que deve-se esperar só para 2026 mesmo o início da redução do juro. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Um comunicado sem mudança brusca passa o recado do Banco Central sobre a taxa de juro. A Selic segue em 15% ao ano. O texto trouxe ajustes para baixo na expectativa de inflação pelo mercado, seguiu apontando incerteza no cenário global e que há arrefecimento da economia brasileira, mas ainda exigindo cautela quanto à inflação. O que diz? Que deve-se esperar só para 2026 mesmo o início da redução do juro, afastando a esperança de poucos de que ocorreria na reunião de dezembro do Comitê de Política Monetária (Copom).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que votaria para cortar. A inflação cai a ponto de chegar perto do teto da meta, embora a conta de luz siga pressionando para cima, e os Estados Unidos reduziram juro por lá, o que aumenta a vinda de dólares para cá. Mas o Banco Central, no seu papel, vai esperar mais um pouco. O fiscal ainda traz insegurança e tem eleição à vista.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: fábrica de R$ 270 milhões, obra da montadora de aviões e R$ 80 milhões para ônibus híbrido

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)