Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Taxa de juro
Análise

O recado que o Banco Central passa no texto sem surpresas

Autoridade monetária vai mesmo esperar mais um pouco para cortar a Selic, apesar da pressão

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS