O que o RS usa para atrair fábricas das chinesas GWM e BYD: "Temos uma boa conversa", diz Leite

Embora tenha restrições das empresas para falar da negociação, o governador Eduardo Leite confirma que o Estado está apresentando às chinesas BYD e GWM o que tem a oferecer para atrair investimentos das montadoras, que têm foco em veículos elétricos e estão entrando com força no Brasil, com lojas, fábricas e centros logísticos. À coluna, durante entrevista no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, citou "capital humano", que é mão de obra, e estrutura logística, além do mais convencional nestas propostas, que são incentivos tributários.

— Posso referir que mantemos uma boa conversa, apresentando diferenciais competitivos e ferramentas de incentivo — disse.

A coluna vem monitorando as negociações há alguns meses. As duas montadoras já realizaram diversos encontros com autoridades gaúchas, inclusive municipais. A mais avançada, porém, é a GWM, que já mandou executivos para Rio Grande, no sul do Estado, que tem a vantagem do porto e do distrito industrial. O bom é que a montadora inaugurou esse ano uma fábrica em São Paulo e, na cerimônia, já avisou que planeja outra para breve.

Data center

Sobre o data center da Scala em Eldorado do Sul, Leite disse que a empresa está buscando clientes mundiais. São companhias de tecnologia que hospedariam seus dados na estrutura. O governador citou ainda "alterações regulatórias sobre sigilo de dados". O setor de data center negocia diversas normas, desde o marco legal da inteligência artificial (IA) até as estruturas terem regras similares às embaixadas, que seguem a legislação do país de origem.

