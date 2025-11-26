O que faz o porto-alegrense ir até a loja em vez de comprar pela internet

O comércio online tem sido um grande desafio para o varejo físico, especialmente aquele que não apostou nos seus próprios canais digitais. Andréa Graiz / Agencia RBS

Um dos perrengues das lojas físicas atualmente é concorrer com a voracidade do comércio online. Nesta disputa, diz-se que precisam oferecer uma boa "experiência de compra", um conceito para lá de vago. No final das contas, o lojista tem é que fazer a visita do cliente valer a pena, ainda que eventualmente ele pague um preço maior pelo produto. Do contrário, seguirá resolvendo a vida do sofá de casa. Ainda se fosse comprar online do comércio local..., mas este nem sempre consegue bater os preços de gigantes mundiais do e-commerce.

Para tentar trazer um pouco de luz aos empreendedores gaúchos, a coluna colocou uma pergunta simples e direta em pesquisa recente do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) feita com consumidores para entender a intenção de compras na Black Friday. Até a quantidade enorme de pessoas que disseram não saber sinaliza que puxar o cliente ao ponto físico é ainda mais desafiador e exige criatividade.

O que lojas físicas têm que oferecer para concorrer com o e-commerce?

Preço menor que no digital: 26,5%

Atendimento humanizado: 6,8%

Experiências exclusivas na loja: 3,3%

Facilidade de pagamento: 3,3%

Teste dos produtos: 3,3%

Mais descontos: 2,5%

Marketing mais forte: 1,3%

Entrega sem custo de frete: 1,3%

Ter variedade: 0,8%

Deslocamento até a loja: 0,3%

Promoção: 0,3%

Qualidade dos produtos: 0,3%

Oferecer brindes: 0,3%

Mais garantia: 0,3%

Não Sabe / Não respondeu: 61,1%

